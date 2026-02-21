İSTANBUL 16°C / 5°C
Spor

Marsilya deplasmanda kayıp

Brest, Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk ekip yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta galibiyet alamadı.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Marsilya deplasmanda kayıp
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Brest ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanmayı bildi.

Hafta arasında De Zerbi ile yollarını ayıran Marsilya, Habib Beye'nin takımın başındaki ilk maçta galibiyete uzanamadı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 29. dakikalarda Ludovic Ajorque kaydetti.

Bu sonuçla birlikte, Brest puanını 30'a çıkartırken Marsilya ise 40 puanda kaldı.

GELECEK FİKSTÜR

Ligue 1'de Brest önümüzdeki hafta Metz deplasmanına çıkacakken, Marsilya ise evinde Lyon'u ağırlayacak.

