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Spor

Marsilya deplasmanda Troyes ile berabere kaldı

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Troyes ile 1-1 berabere kalarak puanını 47 yaptı.

27 Şubat 2022 Pazar 23:45 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:45
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasındaki Troyes-Olimpik Marsilya maçı 1-1 tamamlandı.

Küme düşme hattındaki Troyes, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Marsilya, Payet'in 28. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Touzghar'ın 90. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 86 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla 47 puanlı Olimpik Marsilya ile lider Paris Saint-Germain arasındaki fark 15 puana çıktı.

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