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Spor

Marsilya evinde 3 puanı 3 golle aldı

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 19. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Lorient'i 3-1 mağlup ederek puanını 42'e yükseltti.

AA15 Ocak 2023 Pazar 00:44 - Güncelleme:
Marsilya evinde 3 puanı 3 golle aldı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Marsilya, sahasında Lorient'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'in 19. haftasında Marsilya'ya Lorient karşısında galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Sead Kolasinac, 53. dakikada Alexis Sanchez ve 59. dakikada Jordan Veretout attı. Konuk takımın golü ise 29. dakikada Terem Moffi'den geldi.

İlk 11'de başladığı mücadelenin tamamında sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, Marsilya'nın ilk golünde asist yaptı. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Bartuğ Elmaz ise forma şansı bulamadı.

Art arda 6. galibiyetini alan Marsilya, 42 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son 9 haftada bir kez kazanabilen Lorient ise 32 puanla 6. sırada kaldı.

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