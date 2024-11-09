İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marsilya evinde dağıldı

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya evinde Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre'e 3-1 mağlup oldu.

9 Kasım 2024 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Marsilya evinde dağıldı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya evinde Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre'e 3-1 mağlup oldu.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan maçta Auxerre'in gollerini 10. dakikada Lassine Sinayoko, 43. dakikada Gaetan Perrin ve 45. dakikada Hamed Traore kaydetti.

Marsilya'nın tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste 3. kez puan kaybeden Marsilya 20 puanda kalırken, yenilmezlik serisini 4 maç yükselten Auxerre puanını 16'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Auxerre sahasında Angers'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.