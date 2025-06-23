Marsilya, Ismael Bennacer için satın alma opsiyonunu kullanmadı

Gazeteci Nicola Schira'nın aktardığına göre Marsilya, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Fransız kulübü, Cezayirli futbolcuyu Şubat ayında 1 milyon avro karşılığında kiralamıştı. Anlaşmada 12 milyon avro bonservis ve 3 milyon avroya kadar bonus maddesi bulunuyordu.

Bennacer, 2019 yılında Empoli'den 17,2 milyon avroya Milan'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 maçta 3 asistlik katkı sağladı.