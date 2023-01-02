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Spor

Marsilya, Montpellier'i 2 golle geçti

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Montpellier'i 2-1 mağlup etti.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
Marsilya, Montpellier'i 2 golle geçti
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, Montpellier'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin 17. haftasındaki maçta konuk ekip ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 47. dakikasında Nuno Tavares'in golü ile 1-0 öne geçti. Maxime Esteve'nin kendi kalesine attığı gol ile Marsilya farkı ikiye çıkardı. Marsilya'da Nuno Tavares, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Montpellier'de Teji Savanier uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Marsilya, maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Maçın ardından Marsilya 36 puan, Montpellier ise 17 puana sahip durumda.

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