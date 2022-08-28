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Spor

Marsilya, Nice'ı 3 golle yıktı

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Nice'ı 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme:
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Ligue 1 4. hafta mücadelesinde Marsilya deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan maçta konuk takım Marsilya 3-0 kazanan taraf oldu.

SANCHEZ MARSILYA'YI SIRTLADI

Karşılaşmada Igor Tudor ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 10 ve 42. dakikalarda Alexis Sanchez ile 37. dakikada Nuno Tavares attı.

CENGİZ ÜNDER YEDEKLERDE

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nice karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı ve bu maçta forma şansı bulamadı.

TUDOR VE EKİBİ YENİLGİSİZ

Bu sonucun ardından Marsilya ligde üst üste ilk kez 2 galibiyet aldı ve 10 puana ulaştı. Nice ise 4. maçında da galibiyet elde edemedi ve 2 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Marsilya evinde Clermont ile Nice de deplasmanda Lille ile 3 puan mücadelesi verecek.

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