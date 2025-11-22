İSTANBUL 22°C / 14°C
Marsilya, Nice'i 5 golle devirdi!

Olimpik Marsilya, Ligue 1'in 13. haftasında Nice'i deplasmanda 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Marsilya, Nice'i 5 golle devirdi!
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nice, Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Marsilya 5-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 33. ve 53.dakikada Mason Greenwood(2), 58. dakikada Timothy Weah ve 74'te Igor Paixao kaydetti.

Nice'in tek golü ise 63'te Mohamed Cho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Olimpik Marsilya ligdeki puanını 28'e çıkarırken Nice 17 puanda kaldı.

Ligue 1'in 14. haftasında Olimpik Marsilya, evinde Toulouse'u ağırlayacak. Nice ise Lorient ile deplasmanda mücadele edecek.

