Marsilya, Nice'i Milik ve Bakambu ile yendi

Ligin 29. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, Nice takımını konuk etti.
Ev sahibi ekip, Arkadiusz Milik'in 45+4. dakikada penaltından ve Cedric Bakambu'nun 89. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Nice, Mario Lemina'nın 90+2. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi.
Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 75 dakika oyunda kaldı.
Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 53'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nice ise 50 puanla 4. sıraya geriledi.
Marsilya'nın, bu hafta ligde Monaco karşısında 3 puan kaybeden PSG ile arasındaki puan farkı 12'ye düştü.