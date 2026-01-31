Marsilya, Paris FC deplasmanında 2 puan bıraktı

Fransa Ligue 1 20. hafta maçında Marsilya, Paris FC deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 tamamlandı.
Marsilya, 18. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 53. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle Paris deplasmanında 2-0'ı buldu.
Paris FC, 82. dakikada Jonathan Ikone ve 90+4. dakikada Ilan Kebbal'ın penaltı golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Marsilya 39, Paris FC 21 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Marsilya, PSG deplasmanına gidecek. Paris FC, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya gelecek.