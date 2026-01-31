İSTANBUL 9°C / 6°C
  Marsilya, Paris FC deplasmanında 2 puan bıraktı
Spor

Marsilya, Paris FC deplasmanında 2 puan bıraktı

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, deplasmanda Paris FC ile 2-2 berabere kaldı. Marsilya, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikalarda yediği penaltı golüyle galibiyeti koruyamadı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 21:15
Fransa Ligue 1 20. hafta maçında Marsilya, Paris FC deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 tamamlandı.

Marsilya, 18. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 53. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle Paris deplasmanında 2-0'ı buldu.

Paris FC, 82. dakikada Jonathan Ikone ve 90+4. dakikada Ilan Kebbal'ın penaltı golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Marsilya 39, Paris FC 21 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Marsilya, PSG deplasmanına gidecek. Paris FC, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

