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  • Marsilya - PSG derbisinin faturası ağır oldu! Neymar'a rekor ceza
Spor

Marsilya - PSG derbisinin faturası ağır oldu! Neymar'a rekor ceza

Fransa Lig 1'in üçüncü haftasında karşı karşıya gelen Marsilya ile PSG maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıkmış ve 5 futbolcu kırmızı kart görmüştü. Fransa Futbol Federasyonu cezaları açıkladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:23 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:32
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Fransa Futbol Federasyonu, olaylı Paris Saint-Germain ile Marsilya arasındaki derbinin faturasını çıkardı.

Tam 14 sarı, 5 kırmızı kartın çıktığı maçın son dakikalarında yaşanan olaylar ve futbolcular arasında çıkan kavgalar neticesinde hakem Jerome Brisard 19 kez kartına başvurmak zorunda kalmıştı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; kırmızı kart görenlerden Neymar ve Alvaro'nun durumu ise kavgadan ayrıca ele alındı. Alvaro'ya ırkçılık yaptığı için 10 maç ceza verilecek. Neymar'ın ise yumruk atması ve maç içerisinde gereksiz sertliğe başvurması nedeniyle 7 hafta ceza verilecek.

Neymar, Alvaro'nun kendisine, "Maymun" dediğini ve küfür ettiğini öne sürmüştü.

Neymar ve Alvaro dışında PSG'den Laywin Kurzawa ve Leandro Paredes ile Marsilya'dan Dario Benedetto ve Jordan Amavi'nin de maksimum ceza alacağı bilgisi verildi.

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