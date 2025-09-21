İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Marsilya-PSG maçına yağış engeli

Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Marsilya-Paris Saint-Germain mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi21 Eylül 2025 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasındaki Olimpik Marsilya-Paris Saint-Germain (PSG) mücadelesi, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.

Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." bilgisini paylaştı.

Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.

Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

