23 Eylül 2025 Salı
Spor

Marsilya, PSG'yi devirdi

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu. Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.

23 Eylül 2025 Salı 00:25
Marsilya, PSG'yi devirdi
Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.

Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.

Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.

