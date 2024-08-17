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Spor

Marsilya sezona fırtına gibi başladı

Bu yaz transfere 84.5 milyon euro harcayan Olimpik Marsilya, sezona deplasmanda 5-1'lik Brest galibiyetiyle başladı.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Marsilya sezona fırtına gibi başladı
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Fransa Ligue 1'in açılış haftasında Brest ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya, 5-1'lik skorla kazandı.

Olimpik Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir vuruşa ve 32. dakikada penaltıdan Mason Greenwood, 26 ve 48. dakikalarda Luis Henrique ve 69. dakikada penaltıdan Elye Wahi kaydetti.

9. dakikada Romain Del Castillo ile bir penaltıdan faydalanamayan Brest, 45+6. dakikada Mahdi Camara ile tek golünü buldu.

Marsilya, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başladı. Brest ise sezona puansız başladı.

Marsilya, gelecek hafta Reims'i ağırlayacak. Brest ise Lens deplasmanına gidecek.

  • Olimpik Marsilya
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