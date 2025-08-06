İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6624
  • EURO
    47,4226
  • ALTIN
    4411.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marsilya, Timothy Weah'ı açıkladı

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Juventus forması giyen Timothy Weah'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Marsilya, Timothy Weah'ı açıkladı
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint Germain'in ardında ikinci olarak tamamlayan Olimpik Marsilya'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

WEAH MARSİLYA'DA

Kanat bölgesini güçlendirmek için arayışlara başlayan Marsilya ekibi, Juventus forması giyen Timothy Weah'ı kadrosuna kattı.

KİRALIK + OPSİYON

Amerikalı oyuncu, 2025-26 sezonunu kapsayan bir kiralama anlaşmasıyla Marsilya'ya katılacak. Fransız kulübü bu anlaşma için Juventus'a 1 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonunda ise transferi 14 milyon Euroya zorunlu olarak kalıcı hale gelecek.

Kulüpler arasındaki anlaşmada ayrıca 3 milyon Euroya kadar da ek bonuslar bulunuyor. Juventus, oyuncunun gelecekteki satışından da %15 pay alma hakkını elinde tutacak.

25 yaşındaki Timothy Weah, 2023 yazında Ligue 1 ekibi Lille'den Juventus'a yaklaşık 12 milyon euroya transfer olmuştu.

JUVENTUS PERFORMANSI

Serie A temsilcisinde 78 maçta forma giyip 7 gol kaydeden Weah, Juventus'un ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer aldı fakat yalnızca bir maçta 45 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.