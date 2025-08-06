Marsilya, Timothy Weah'ı açıkladı

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint Germain'in ardında ikinci olarak tamamlayan Olimpik Marsilya'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

WEAH MARSİLYA'DA

Kanat bölgesini güçlendirmek için arayışlara başlayan Marsilya ekibi, Juventus forması giyen Timothy Weah'ı kadrosuna kattı.

KİRALIK + OPSİYON

Amerikalı oyuncu, 2025-26 sezonunu kapsayan bir kiralama anlaşmasıyla Marsilya'ya katılacak. Fransız kulübü bu anlaşma için Juventus'a 1 milyon Euro ödeyecek. Sezon sonunda ise transferi 14 milyon Euroya zorunlu olarak kalıcı hale gelecek.

Kulüpler arasındaki anlaşmada ayrıca 3 milyon Euroya kadar da ek bonuslar bulunuyor. Juventus, oyuncunun gelecekteki satışından da %15 pay alma hakkını elinde tutacak.

25 yaşındaki Timothy Weah, 2023 yazında Ligue 1 ekibi Lille'den Juventus'a yaklaşık 12 milyon euroya transfer olmuştu.

JUVENTUS PERFORMANSI

Serie A temsilcisinde 78 maçta forma giyip 7 gol kaydeden Weah, Juventus'un ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer aldı fakat yalnızca bir maçta 45 dakika sahada kaldı.