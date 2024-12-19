Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ocak ayı içi transfer listesini hazırladığı belirtildi.

Ara transfer dönemi için 3 takviye isteyen De Zerbi'nin listesinde çok yönlü bir bek, bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu bulunuyor.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ocak ayında takım içinde bazı hareketlerin gerçekleşeceğini belirterek, giden ve gelen futbolcular olacağının sinyallerini vermişti.

Fransız basınından Le Quotidien Du Sport'un haberine göre; Elye Wahi, Amine Harit, Lilian Brassier ve Ismael Kone'nin bu kış kulüpten satılık ya da kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

Marsilya'nın transfer listesinde ise Freiburg'un sağ beki Kiliann Sildillia, Arsenal'in stoperi Jakub Kiwior ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek bulunuyor. Haber detayında 3 futbolcunun da takımlarında oynama sürelerinin azaldığı vurgulanarak "Marsilya'nın planlarına uyan nispeten genç profiller" yorumu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Yüksek bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyerken 661 dakika sahada kaldı.