İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,934
  • EURO
    35,1074
  • ALTIN
    2217.65
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marsilya, Villarreal'i rahat geçti!

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Villarreal'i 4-0 mağlup etti.

8 Mart 2024 Cuma 01:33 - Güncelleme:
Marsilya, Villarreal'i rahat geçti!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Olimpik Marsilya ile Villarreal karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya 4-0'lık skorla kazandı.

Marsilya, 23. dakikada Jordan Veretout ile öne geçti. Yerson Mosquera'nın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Pierre-Emerick Aubameyang 42. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Aubameyang, 59. dakikada maçın skorunu belirledi.

Villarreal'de Alberto Moreno, 62. dakikada iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

İspanyol ekibinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Eric Bailly 90 dakika forma giyerken, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth 46. dakikada oyuna dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe akşamı oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.