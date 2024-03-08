Marsilya, Villarreal'i rahat geçti!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Olimpik Marsilya ile Villarreal karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya 4-0'lık skorla kazandı.
Marsilya, 23. dakikada Jordan Veretout ile öne geçti. Yerson Mosquera'nın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Pierre-Emerick Aubameyang 42. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Aubameyang, 59. dakikada maçın skorunu belirledi.
Villarreal'de Alberto Moreno, 62. dakikada iki sarı kartla oyun dışında kaldı.
İspanyol ekibinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Eric Bailly 90 dakika forma giyerken, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth 46. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe akşamı oynanacak.