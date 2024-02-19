İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,872
  • EURO
    33,2711
  • ALTIN
    2000.13
  • BIST100
    9196.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!
Spor

Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktörü Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmaya planlıyor.

19 Şubat 2024 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!
ABONE OL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre; ligde oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik 2 mağlubiyet alan Marsilya'da yönetim, faturayı teknik direktör Gennaro Gattuso'ya kesti.

Haberde; yönetimin Gattuso'ya görevden alınacağını tebliğ ettiği ifade edilirken, sezon sonuna kadar göreve 70 yaşındaki Jean-Louis Gasset'in getirileceği kaydedildi.

Gattuso yönetimindeki Marsilya, 22 haftası geride kalan Ligue 1'de 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Marsilya'nın son lig maçında 10 kişi kalan Brest'e 1-0 mağlup olması, taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

  • Gennaro Gattuso
  • Marsilya Teknik Direktörü
  • Ligue 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.