Spor

Marsilya'da hedef Dani Ceballos

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fransız ekibi Marsilya, Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Ceballos için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Marsilya'da hedef Dani Ceballos
Marsilya, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u transfer listesine aldı.

Fabrizio Roamano'nun aktardığına göre kulüp, 27 yaşındaki İspanyol futbolcuyu orta saha için "rüya hedef" olarak değerlendiriyor.

TRANSFERİ KOLAY OLMAYACAK

İki kulüp arasında ilk temaslar gerçekleşti. Real Madrid ile anlaşmanın kolay olmayacağı belirtilse de, Marsilya yönetimi transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Görüşmelerde, Ceballos'un kiralık olarak takıma katılması ve satın alma opsiyonunun devreye girmesi formülü üzerinde duruluyor.

Real Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ceballos'un geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

REAL MADRID KARNESİ

Real Madrid formasıyla 194 resmi maça çıkan Ceballos, 7 gol ve 16 asist ile eflatun-beyazlılara katkı sağladı.

