  Marsilya'da kadro dışı kalmıştı! Aslan'dan Rabiot'a yakın takip
Spor

Marsilya'da kadro dışı kalmıştı! Aslan'dan Rabiot'a yakın takip

Marsilya'nın yıldız orta sahası Adrien Rabiot, takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu kulübünde kadro dışı kalmıştı. Fransız basını, Galatasaray'ın Rabiot'un durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:18
Marsilya'da kadro dışı kalmıştı! Aslan'dan Rabiot'a yakın takip
Marsilya, Rennes maçının ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u kadro dışı bıraktı ve iki futbolcuyu satış listesine koydu.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, olayla ilgili yaptığı açıklamada durumdan memnun olmadığını söyledi ve, "Bir futbol kulübünde, herhangi bir kuruluşta olduğu gibi sınırları aşan bir olayın ardından bir karar vermek zorunda kaldık! Soyunma odasında değildim ancak öğrendiğim kadarıyla, bu daha önce hiç görülmemiş bir olay! Tüm sınırları aşan bir olay! Roberto De Zerbi 13 yıldır antrenörlük yapıyor, Medhi Benatia uzun yıllardır en düzey futbolun içerisinde ve ben de uzun yıllardır profesyonel futbolun içinde yer alıyorum. Üçümüzün de soyunma odasında böyle bir şey görmediğimizi söyleyecek kadar deneyime sahip olduğumuzu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY DEVREDE

Rabiot ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Marsilya'da Fransız futbolcu ile ilgili yaşanan durumun ardından 30 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girdi.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Marsilya'nın satış listesine koyduğu Rabiot'un durumunu takip ediyor.

Öte yandan Rabiot ile Inter ve Juventus'un da ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Adrien Rabiot'un, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Marsilya forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Adrien Rabiot, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
