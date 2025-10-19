İSTANBUL 18°C / 10°C
Spor

Marsilya'dan 6 gollü galibiyet

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Olimpik Marsilya ile Le Havre karşı karşıya geldi. Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Olimpik Marsilya 6-2 kazandı.

19 Ekim 2025 Pazar 01:41
Marsilya'dan 6 gollü galibiyet
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Olimpik Marsilya ile Le Havre karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Olimpik Marsilya 6-2 kazandı.

Olimpik Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 4'ünü 35, 67, 72 ve 76. dakikalarda Mason Greenwood kaydetti. Kalan 2 golü 88'de Robinio Vaz ve 90+5'te Michael Murillo kaydetti. Le Havre'ın gollerini ise 24'te Yassine Kechta ve 90+2. dakikada Abdoulaye Toure'nin ayağından geldi.

Le Havre'da Gautier Lloris 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligdeki puanını 18'e çıkararak liderliğe yükseldi. Le Havre ise 6 puanda kaldı.

Olimpik Marsilya ligin gelecek haftasında Lens ile deplasmanda karşılaşacak. Le Havre ise Auxerre'e konuk olacak.

