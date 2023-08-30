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Spor

Marsilya'dan Al-Musrati atağı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Braga forması giyen Libyalı orta saha Al-Musrati ile temasa geçti.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Marsilya'dan Al-Musrati atağı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al-Musrati ile ilgileniyor.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, Libyalı orta sahayı kadrosuna katmak için Braga ile temaslara başladı.

Henüz önerilen net bonservis bedeli bilinmezken Marsilya'nın 1 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Al-Musrati'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

2020'den bu yana Braga forması giyen Musrati, toplam 136 maça çıktı ve 12 gol 8 asist kaydetti. Libyalı yıldızın piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak biliniyor.

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