Marsilya'dan Al-Musrati atağı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al-Musrati ile ilgileniyor.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, Libyalı orta sahayı kadrosuna katmak için Braga ile temaslara başladı.

Henüz önerilen net bonservis bedeli bilinmezken Marsilya'nın 1 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Al-Musrati'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

2020'den bu yana Braga forması giyen Musrati, toplam 136 maça çıktı ve 12 gol 8 asist kaydetti. Libyalı yıldızın piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak biliniyor.