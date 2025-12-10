İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5693
  • EURO
    49,5815
  • ALTIN
    5761.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marsilya'dan Belçika'da kritik galibiyet
Spor

Marsilya'dan Belçika'da kritik galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile gol düellosuna giren Marsilya, Greenwood'un iki gol attığı maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:11 - Güncelleme:
Marsilya'dan Belçika'da kritik galibiyet
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Marsilya oldu.

Union Saint-Gilloise'nin gollerini 5. ve 71. dakikada Anan Khalaili kaydetti.

Marsilya'nın golleri 15. dakikada Igor Paixao, 41 ve 59. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 9'a yükseltti. Union Saint-Gilloise 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Union Saint-Gilloise, Bayern Münih'e konuk olacak. Marsilya, Liverpool'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.