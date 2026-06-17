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Spor

Marsilya'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalrına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Fransız ekibi Marsilya forması 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg için teklifte bulundu.

BEYZA NUR YILMAZ17 Haziran 2026 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Marsilya'dan Beşiktaş'a transfer cevabı
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Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg için devreye girdiği iddia edildi.

Fransız basınından Media Sportif'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu için Marsilya'ya 10 milyon euro'luk teklif sundu. Ancak Fransız ekibinin, Hojbjerg'i takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve bu teklifi reddettiği kaydedildi.

ATALANTA DA İSTİYOR

Haberde, Atalanta'nın da 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin, tecrübesi ve liderlik özellikleri nedeniyle Hojbjerg'i orta saha transferinde öncelikli isimlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Marsilya'nın oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, Hojbjerg dosyasının yaz transfer döneminde hareketlenebileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

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