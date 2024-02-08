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Spor

Marsilya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Türkiye'den teklif almadık''

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer listesinde olan Pape Gueye için kulübü Marsilya'dan resmi açıklama geldi. Transfer iddiaları hakkında konuşan Marsilya Başkanı Pablo Longoria 'Türkiye'den herhangi bir teklif almadık.' dedi. İşte detaylar...

8 Şubat 2024 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Marsilya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! ''Türkiye'den teklif almadık''
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Orta saha için fırsat transferi peşine düşen Fenerbahçe ve Galatasaray için Fransa'da resmi bir açıklama geldi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde olduğu öne sürülen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye için kendisine sorulan Türkiye sorusuna yanıt verdi.

BAŞKANDAN RESMİ AÇIKLAMA

Oyuncunun Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması üzerine gelen soruyu yanıtlayan Longoria, "Pape Gueye için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Marsilya ile olan sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 3 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

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