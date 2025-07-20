İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marsilya'dan Girona'nın Azzedine Ounahi teklifine ret
Spor

Marsilya'dan Girona'nın Azzedine Ounahi teklifine ret

Girona, Fransız ekibi Marsilya forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi için teklif yaptı. Ancak Marsilya teklifi yetersiz buldu ve reddetti.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 15:35 - Güncelleme:
Marsilya'dan Girona'nın Azzedine Ounahi teklifine ret
ABONE OL

La Liga ekiplerinden Girona, Marsilya forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi için resmi teklif sundu.

Santi Aouna'nın haberine göre, İspanyol kulübü Ounahi için 3 milyon euro önerdi. Ancak Marsilya cephesi bu teklifi yetersiz ve saygısızca buldu.

Kulüp kaynakları, oyuncunun piyasa değeri ve potansiyeli göz önüne alındığında 3 milyon euronun ciddiye alınamayacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Ounahi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Girona ile Marsilya arasında anlaşma zemini henüz oluşmuş değil. Transfer görüşmelerinin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

  • Azzedine Ounahi
  • marsiya
  • girona

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.