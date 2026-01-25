İSTANBUL 16°C / 10°C
  Marsilya'dan kritik galibiyet: Lens'i evinde geçti
Spor

Marsilya'dan kritik galibiyet: Lens'i evinde geçti

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 19. haftasında sahasında Lens'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 38'e yükselten Marsilya, üst sıralar yarışında kritik bir adım atarken Lens 43 puanda kaldı.

25 Ocak 2026 Pazar 01:32
Marsilya'dan kritik galibiyet: Lens'i evinde geçti
Fransa Ligi'nde 19. hafta maçında Marsilya ile Lens karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Marsilya oldu.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Amine Gouiri, 13. dakikada Ethan Nwaneri ve 75. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

Lens'n tek golü 85. dakikada Rayan Fofana'dan geldi.

Feyenord'dan Marsilya'ya transfer olan Quinten Timber maça ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 38'e yüseltti. Haftayı kayıpla geçen Lens, 43 puanda kaldı ve liderliği PSG'ye kaptırdı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Marsilya, Paris FC'ye konuk olacak. Lens, Le Havre'yi ağırlayacak.

