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Marsilya'nın eski futbolcularından Amoros'tan Mitroğlou'na şok sözler

Marsilya'nın eski futbolcularından Manuel Amoros, Galatasaray'ın yeni golcüsü Kostas Mitroglou hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Marsilya'dan transfer ettiği Kostas Mitroglou için Fransa'dan çarpıcı sözler geldi.

Fransa'da YouTube üzerinden yapılan bir programda konuşan Marsilya'nın eski futbolcularından Manuel Amoros, Fransız ekibinin Mitroglou'nu transfer etmesini eleştirdi.

''50 TANE FORVET VARDI, ONU ALDILAR''

Mitroglou'nun alınmasını eleştiren Manuel Amoros, ''Zubizaretta, kulüpteki tek yetkili değil. Tek yetkili olan kişi teknik direktör Rudi Garcia. O da transferde suçu Zubizaretta'ya atıyor. Mitroglou'nu alan da Garcia. 15 milyon euro ve bonuslar ile birlikte onu aldılar. Müthiş maaşını da unutmamak lazım tabii. Mitroglou'nun gösterdiği performans, bu fiyatı eder mi? Bence değil. Menajer bir arkadaşım, Marsilya'ya 50 tane forvet önerdi ama Mitroglou'nu aldılar.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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