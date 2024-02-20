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Spor

Marsilya'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yolllarını ayırdı ve yerine Jean-Louis Gasset'i getirdi.

20 Şubat 2024 Salı 15:21 - Güncelleme:
Marsilya'nın yeni teknik direktörü açıklandı
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Ligue 1'de sezona iyi başlayamayan ve şu anda 30 puanla 9. sırada bulunan Marsilya'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

27 Eylül'de Marsilya'nın başına geçen Gennaro Gattuso 24 maç Fransız ekibiinin başında maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.46 puan ortalaması tutturdu.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

Marsilya resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Fildişi Sahilleri'ni çalıştıran Jean-Louis Gasset'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

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