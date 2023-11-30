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Spor

Marsilya'ya Fatih Karagümrük'ten sportif direktör!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, bir dönem Fatih Karagümrük forması da giymiş olan Medhi Benatia'nın sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

30 Kasım 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Marsilya'ya Fatih Karagümrük'ten sportif direktör!
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Bir dönem ülkemizde Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, eski takımlarından Olimpik Marsilya'da sportif danışmanlık görevine getirildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Medhi Benatia, Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Longoria ve Genel Müdür Stéphane Tessier ile yakın işbirliği içinde, özellikle en iyi genç yetenekleri takıma katmak, eğitmek ve elde tutmak için kulübün spor stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olacak.

Ayrıca kulübün danışmanlık ve gözlemcilik görevini yapan Roberto Malfitano ile birlikte de gözlemcilik yapacak.

Açıklamanın devamında ise yine kulübün efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin'inde genç takımın başına getirildiği açıklandı.

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