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Spor

Martial'dan Manchester United'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sakatlanan Anthony Martial, Federasyon Kupası finalinde Manchester City karşısında forma giyemeyecek.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Martial'dan Manchester United'a kötü haber
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Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, ligin son haftasında 2-1 kazanılan Fulham maçında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun, diz kaslarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Bu sezon birçok kez sakatlık sorunuyla mücadele eden Fransız oyuncu, Manchester United ile Manchester City arasında 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak İngiltere Federasyon Kupası finalinde yer alamayacak. Manchester United'da Martial'ın yanı sıra Marcel Sabitzer, Donny van de Beek ve Lisandro Martinez'in de sakatlıkları devam ediyor.

Fransa Milli Takımı'nda 30 karşılaşmada görev alan Martial, United formasıyla bu sezon 21 lig maçında 6 gole imza attı.

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