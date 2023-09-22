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Spor

Martin Baturina: Konferans Ligi'ni kazanabiliriz

UEFA Konferans Ligi'ne 5-1'lik galibiyetle başlayan Dinamo Zagreb'in 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Martin Baturina önemli açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2023 Cuma 17:40 - Güncelleme:
Martin Baturina: Konferans Ligi'ni kazanabiliriz
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UEFA Konferans Ligi C grubu ilk maçında Dinamo sahasında konuk ettiği Astana'yı 5-1'lik net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Dinamo Zagreb'in, 20 yaşındaki genç yeteneği Martin Baturina galibiyet sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"KONFERANS LİGİNİ KAZANABİLİRİZ"

İlk başta maçı yorumlayan Martin Baturina, "Onları kıracağımız anı bekliyorduk. Onlarla daha önceki karşılaşmalarımızdan nasıl oynayacaklarını biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nde nereye kadar gidebileceklerini sorusuna da Baturina, "Dinamo Zagreb olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni bu sezon kazanabiliriz. Çok iyi takımız." sözlerini sarf etti.

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