Martin Linnes: İyi bir son olmadı
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Linnes, ''2 puan kaybettik. Büyük hayal kırıklığına uğradık. İyi bir son olmadı. Fakat hala çok maçımız var, pes edemeyiz ama bugün 3 puan almalıydık.'' sözlerini kullandı.
''RAKİBE 3 KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI''
Maçta sol bek pozisyonunda oynayan Norveçli futbolcu, hakemleri eleştirirken ''Hakem hakkında ne söyleyebilirim ki? Rakibe 3 kırmızı kart göstermeliydi. Dirsek vuruldu, karnıma tekme atıldı. Rakibin golü iptal edilmeliydi, bize faul vardı. Tüm sezon bize hiç yardımcı olmadılar. Bunu kendi başımıza yapmamız gerekecek.'' dedi.
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