Martin Linnes: Uzun yıllar Galatasaray'da kalmak istiyorum

Galatasaray'ın 3 yıl önce Norveç ekibi Molde'den kadrosuna kattığı Martin Linnes, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Bu sezon ligde 6 maçta forma giyen ve 290 dakika sahada kalan Norveçli sağbek tek golünü ise TT Stadı'da oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisinde kaydetti.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, "Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum. Kulüple oturup ne yapacağımızı konuşacağız. Duruma olumlu bakıyorum ve daha uzun yıllar burada kalmayı istiyorum" dedi...

İşte Linnes'in birçok konuda samimi açıklamalar yaptığı o röportaj:

"KAMP YOĞUN GEÇİYOR"

- Kamp çalışmaları nasıl gidiyor?

Çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için şu anda herkesin yorgun olduğunu düşünüyorum. Kısa süreli bir tatilden geri dönüş yaptık. Sezonun geri kalanı için hazırız. Elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Buradaki amacımız herkesin en iyi performansı bulmasını sağlamak ve sonraki maçlar için hazır duruma gelmek.

"İLK YARIDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

- İlk yarıyı değerlendirdiğinde ne iyi, ne kötü gitti?

Sezonun ilk yarısından çok memnun değiliz. Özellikle kasım ve aralık ayları bizim için zordu. İstediğimiz kadar ya da yapabileceğimiz kadar iyi oynayamadık. Özellikle Sivas maçı iyi geçti, Başakşehir maçı da fena değildi; bu maçlara bakarak daha iyi bir ikinci yarı geçirebileceğimizi düşünüyorum. Sezonu iyi bir şekilde bitirebiliriz. Buraya geldiğimden beri sezon sonunu iyi oynuyoruz. Geçen sene, son 5-6 maçın hepsini kazanarak şampiyon olduk. Eğer aynısını yaparsak, bu sene her şey olabilir.

Şampiyonlar Ligi biraz hayal kırıklığı oldu. Gruplardan çıkma şansınız vardı. Birbirine yakın maçlar oynadık ancak yeterince puan toplayamadık. Şimdi UEFA'da devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz ve oradaki uzun mücadelenin içinde yer alacağımızı umuyorum.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

- İkinci yarı ile ilgili görüşlerin nasıl?

Tekrardan şampiyon olmak için yola çıktık. Geçen sene şampiyon olduk ve bu nedenle de şampiyonluk mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor. Bu bizim hedefimiz. Bütün oyuncuların ve hocamızın düşündüğü tek şey bu bütün oyuncuların ve hocamızın düşündüğü tek şampiyonluk. Şimdi birinci yarıda olduğundan daha güçlü olup ikinci yarıya başlamamız gerekiyor. Başakşehir'i yakalayabilir ve diğer takımları arkamızda bırakabiliriz. Kamp süresince iyi çalıştığımızı ve iyi antrenman yaptığımızı düşünüyorum. Bu nedenle iyi maçlar çıkartacağımızı umuyorum.

"BENFİCA MAÇI KOLAY OLMAYACAK AMA..."

- UEFA Avrupa Ligi ve Benfica maçı?

UEFA'da her şey olabilir. Örneğin Salzburg geçen sene yarı finale kadar geldi. Galatasaray çok daha büyük bir takım ve çok iyi oyuncuları var. Rakiplerimizle oynayacağımız iki maç sonucunda her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. Evimizde çok güçlüyüz. İlk maçımızı Benfica ile oynayacağız. İlk hedefimiz Benfica maçı olacak. Porto ile iki maç oynadık ve seviyenin ne olduğunu biliyoruz. Benim için Porto, Benfica'dan biraz daha güçlü. Benfica'ya karşı istediğimiz ve yapabildiğimiz şekilde oynarsak kazanma şansımız çok yüksek. Kolay olmayacaktır ancak takımımızdaki bütün oyuncular çok kaliteli oyuncular. İlk hedefimizi geçtikten sonraki maçlara sırayla bakmak gerekecek.

"UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM"

- Sezon sonu sözleşmen sona erecek. Galatasaray'dan teklif bekliyor musun?

Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum ancak son karar her zaman teknik direktör ve yöneticiler tarafından verilir. Bu konunun görüşüldüğünü biliyorum ancak ne olacağını göreceğiz. Galatasaray'da kalmak kolay değil, herkes bunu başaramıyor. Galatasaray her zaman şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için mücadele eden bir takım. Bu nedenle her zaman en iyi oyuncuları bulmaları gerekiyor. Ben burada kalmayı çok istiyorum. Bu mücadelenin içerisinde yer almak ve uzun süre kalmayı hak etmek istiyorum. Yakın bir zaman içerisinde geleceğimle ilgili kararların ne olacağını bilmek istiyorum. Kulüple oturup ne yapacağımızı konuşacağız. Duruma olumlu bakıyorum ve daha uzun yıllar burada kalmayı istiyorum.

- Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar nasıl geçti?

Bu sene Avrupa'da mücadele ettik. Portekiz, Rusya ve Portekiz'den güçlü rakiplere karşı oynadık. Bütün maçlarda iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda oynadığımız Schalke maçı çok iyi değildi ancak diğer oynadığımız maçları alabilirdik. Porto'ya karşı deplasmanda oynadığımız maçta iyi iş çıkardık ve bu maç takımın kalitesini gösteriyor. Takımımın, Avrupa'daki rakiplere karşı kolayca mücadele edebileceğini düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde de bu kalitemizi tekrardan gösterebileceğimizi düşünüyorum.

"FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM GOLLER YAŞADIĞIM EN ÖNEMLİ ANLARDI"

- Fenerbahçe'ye Molde ve Galatasaray formalarıyla gol attın. İkinci yarı Kadıköyde de gol atmak istiyor musun?

Fenerbahçe'ye karşı attığım gol, tüm kariyerim boyunca yaşadığım en önemli anlardan biriydi. Bundan daha iyisini yapmak kolay değil. Yaşlandığım ve emekli olduğum zaman bile bu golü hayatımın en güzel anılarından biri olarak hatırlayacağım. Bir defans oyuncusu olarak bu golü tekrarlamak kolay olmayacak ancak tekrardan yapmayı umut ediyorum. Futboldaki en önemli şey puan almak ve maçı kazanmaktır. Golü kimin attığı benim için önemli değil. Takım her şeyden önce gelir. Fırsat karşıma çıkarsa tabii ki gol atmak isterim ancak asıl görevim bu değil.

"MARİANO İLE POZİTİF BİR REKABET VAR"

- Mariano forma rekabeti?

Hocamız takımı, maçı kazanabileceğimiz şekilde oluşturmak zorunda. Antrenmanlarda ve maçlarda Mariano'yla iyi çalıştığımızı düşüyorum. Hocamız bazen bana, bazen ise Mariano'nun kalitesine ihtiyaç duyuyor. Aramızda pozitif bir rekabet olduğunu düşünüyorum ve antrenmanlarda birbirimizi daha iyi şeyler yapmaya teşvik ediyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Mariano'dan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bu durumun kulüp için olumlu olduğunu düşünüyorum. Her zaman oynamaya hazır iki sağ bek mevcut. Tabii ki çok daha fazla maç oynamak istiyorum. Ancak buradaki tercih hocanın takdiri ve hocamız ne zaman isterse hazır bir şekilde bekliyorum.

"GENÇLERE YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR"

- Ozan Kabak, Mustafa Kapı, gençler?

Norveç'ten geldim, oradaki takımların çok yüksek transfer bütçesi yoktur ve bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda akademiden genç futbolculara şana verilir. Sadece Ozan ve Mustafa değil, Yunus ve Gökay'ın da çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Onları gördükçe takım adına çok seviniyorum. Bu durum ayrıca, kulübün bütçesini başka ülkelere ve takımlara aktarmaktan kurtarıyor. Bir kulübün kendi oyuncularını yetiştirmesi ve bu oyuncuların sahada başarılı oldukları görmek çok önemli. Ozan ve Mustafa konusunda çok mutluyum. Her ikisi de iyi iş çıkardı ve iyi birer profesyonel olduklarını düşünüyorum. Akademiden gelen genç yetenekleri sahada görmek güzel bir his. Bizim de onlara yardım etmemiz ve daha da iyi olmaları için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

"BENİM İÇİN TAKIM HER ZAMAN DAHA ÖNEMLİDİR"

- Kuzey'den gelen oyuncular disiplinli çalışıyorlar. Elmander hala taraftarın gönlünde... Sen de onun gibi unutulmaz olmak istiyor musun?

Elmander büyük bir oyuncu ve taraftarlar onu çok seviyor. Burada çok iyi bir kariyer yaptı. Tabii bizim gibi genç oyuncuların daha çok çalışması gerekiyor, çok çalışmasınız hiçbir sonuç edemezsiniz. Kariyerinize başladığınız şekilde devam edemezsiniz. Çok çalışıp, yapabildiğinizin en iyisini yapmanız gerekiyor. Takıma yardımcı olmanız gerekiyor. Benim düşünce felsefem bu yönde. Bu düşünce yapısının beni ne kadar ileriye götüreceğini göreceğiz. Benim için her zaman ilk olarak takım ikinci olaraksa oyuncu gelir. Takım her zaman daha önemlidir.

"BÜTÜN AİLEM GALATASARAY'I DESTEKLİYOR, BURADA MUTLUYUZ"

- İstanbul'da aile yaşantısı?

Sadece eşim değil, bütün ailem Galatasaray'ı destekliyor. Üç sene içerisinde eşim sadece bir ya da iki maçı kaçırdı. Destek olmak için her zaman geliyor. Ondan destek görmek benim için çok anlamlı. Ayrıca eve gittiğimde futbol hakkında konuşabileceğim birisinin olması çok keyifli bir durum. Ailem İstanbul'dan çok keyif alıyor. Alışık olduğum ortamdan farklı olduğu için başlangıçta biraz zordu. Doğduğum şehirde sadece bin kişi yaşıyordu. Sonrasında 27 bin kişinin yaşadığı Molde'ye taşındım ve 20 milyonun yaşadığı İstanbul'a geldim. Tabi ki arada ciddi bir fark var. Şehri, insanları ve trafiği öğrenmek biraz zaman aldı. Şu anda her şey mükemmel şekilde devam ediyor. Güzel bir yerde yaşıyoruz ve istediğimiz her şeye kolayca ulaşıyoruz. Burada mutluyuz. Kızım yuvaya gidiyor. Her şey olabildiğince güzel.

"SOLSKJAER ADINA MUTLUYUM"

- Molde'den eski hocan Solskjaer Manchester United'la anlaştı. Onun hakkında neler söylemek istersin?

Daha önceden de Manchester'da oyuncu olarak oynuyordu. Şimdi teknik direktör olarak döndü. Dünyadaki en büyük takımlardan bir tanesini sorumluluğunu aldı. Şu anda 5 galibiyetle başladılar ve iyi bir şekilde devam edeceğini umuyorum. Şu an sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Tabii futbolda bir şeyi önceden bilemezsiniz, çok hızlı değişiklikler olabilir. Onu çok sevdigim ve iyi bir hoca olduğunu düşündüğüm için en iyisini yapmasını diliyorum. Onun adına mutluyum. Her zaman yaptığını yapması, devam etmesi gerekiyor.

