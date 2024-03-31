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Spor

Martin Odegaard: Sezon bitmedi, her şey olabilir

Arsenal'in yıldız orta sahası Martin Odegaard, ligde alınan Manchester City beraberliği sonrası şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Norveçli futbolcu, 'Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sezon bitmedi henüz, her şey olabilir.' sözlerini sarf etti.

31 Mart 2024 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Martin Odegaard: Sezon bitmedi, her şey olabilir
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Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, Manchester City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Martin Odegaard yaptığı açıklamada, "Planladığımızdan daha fazla savunma yaptık. Uzun süre savunma yaparsanız topu ayağınızda tutmak ve rakibi zorlayacak ataklar bulmak zorlaşır. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. 1 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Şampiyonluk için ise Norveçli oyuncu, "Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sezon bitmedi henüz, her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

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