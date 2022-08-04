Martin Svedik: Kırmızı kart taktiğimizi etkiledi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini ifade etti. Svedik, "Maalesef bizim açımızdan her şey aleyhimize oldu. İlk 20 dakika gol yemeden sürdürebilmekti amacımız ama bunu başaramadık. İlk golden sonra bazı fırsatlar elde ettik ama bunları gole çeviremedik. 2 tane önemli gelişme oldu. İlki Fenerbahçe'nin gol ataması ikincisi ise sonrasında kırmızı kart görmemizdi. Tüm takımı övmek isterim iyi mücadele verdi ama mücadelede Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu, gollere engel olamadık. Zor bir maç oldu ancak iyi bir deneyim elde ettik" dedi.

"TAKIM RUHUYLA HAREKET EDEREK İYİ BİR MAÇ ÇIKARIRIZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Svedik, futbolcu kalitesi ile ilgili olarak yöneltilen bir soruya, "Biz futbolcularımızın kalitesinin Fenerbahçe'den daha ağır basmasını beklemiyorduk. Takım ruhuyla hareket ederek iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorduk. Genel olarak Fenerbahçe daha ağırlıklı olan taraf oldu" diye konuştu.

"KIRMIZI KARTIN TAKTİĞİMİZE ETKİSİ OLDU"

Kırmızı kartın taktiklerine etkisi olduğunu ifade eden Svedik, "Kırmızı kartla alakalı şuan yorum yapmak istemem. Pozisyonu yeniden izlemem gerekiyor bunun adil olup olmadığını bilemiyorum. 10 kişi kaldığımızda daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyordu. 2 gol yedikten sora daha az oyuncuyla bu maçı kontrol altına almamız gerekirdi. Maalesef bunu yapamadık ve bir gol daha yedik. Cumartesi günü ligimizde aynı şekilde hata yaparak gol yedik. Bu deneyimlerden ders çıkararak sonraki müsabakalarda daha iyi oynamak istiyoruz" dedi.