Spor

Marusic için sözleşme krizi! Beşiktaş devreye girdi

Lazio ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Adam Marusic için Napoli ve Juventus'un yanı sıra Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi. Sezon sonunda boşa çıkacak yıldız oyuncuya ocak ayında prekontrat teklifleri yapılması bekleniyor.

9 Aralık 2025 Salı 21:33
Marusic için sözleşme krizi! Beşiktaş devreye girdi
ABONE OL

Lazio'da Adam Marusic için yeniden sözleşme görüşmeleri başlamış durumda ancak taraflar arasındaki beklenti farkı süreci zorlaştırıyor.

Corriere dello Sport'un aktardığı habere göre, sezon sonunda kontratı bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu, iki yıllık sözleşme + ek opsiyon talep ediyor. Bu talep, Lazio yönetimi ile görüşmelerin ilerlemesini güçleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Marusic'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Napoli ve Juventus bulunuyor.

İtalyan devlerinin, Ocak ayında oyuncuya prekontrat teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Böylece yıldız savunmacı, Haziran 2025'te bedelsiz olarak transfer edilebilecek.

Marusic'e ilginin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını belirten haberde, Beşiktaş'ın da Montenegrolu oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor.

