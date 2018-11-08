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Mascherano, balona röveşata çeken adamı beğendi

Barcelona'da oynadığı futbolla otoritelerin beğenisini kazanan ve şu anda Hebei China forması giyen Mascherano, ocak ayında balona röveşata çekmeye çalışan Gülbey Türkücü'nün videosunu beğendi.

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2018'in Ocak ayında yaşanan Ankara'da yolda yürürken önündeki balona röveşata çekmeye çalışan ancak başarısız olan Gülbey Türkücü'nün videosuna bir beğeni daha geldi.

Liverpool, Barcelona gibi dev takımların formasını giyen, şu and Hebei China'da kariyerini sürdüren Javier Mascherano, bu videoyu beğendi ve sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı: "Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun."

Ailesinin uzun zamandır aradığı öğrenilen ve bu video ile bulunan Elbistanlı Gülbey Türkücü, 2 ay tedavi gördükten sonra Elbistanspor ile kısa süreli bir anlaşma yaparak futbolcu olma tecrübesini de tatmıştı.

 

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