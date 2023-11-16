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Spor

Maschio'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt: Kahkaha attık

Imoco Volley Conegliano'nun başantrenörü Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'in başına geçeceği iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Kulüp başkanı Pietro Maschio, bu iddialara yanıt verdi.

16 Kasım 2023 Perşembe 18:35 - Güncelleme:
Maschio'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt: Kahkaha attık
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İtalya Kadın Voleybol Ligi ekiplerinden Imoco Volley Conegliano'nun başantrenörü Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'in başına geçeceği iddialarına kulüp başkanı Pietro Maschio'dan yanıt geldi.

"KAHKAHA ATTIK"

İtalyan basınına konuşan Maschio bu iddiaları tümüyle yalanladı ve şu ifadeleri kullandı; "Dün sabah kahvaltısında, Daniele ve ben bu haberi okuduk ve güzel bir kahkaha attık; o da bu konuda hiçbir şey bilmiyordu."

TAKAS İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Fenerbahçe ile Imoco arasında başantrenör takası yaşanacağı ve Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'e, Stefano Lavarini'nin ise Imoco Volley'e gideceği öne sürülmüştü.

MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR

Aynı zamanda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Santarelli, geçtiğimiz yaz Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra milli takıma olimpiyat biletini de kazandırmayı bilmişti.

  • Daniele Santarelli
  • Fenerbahçe Opet
  • başantrenör

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