Mason Greenwood, Roma yolcusu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarında rotasını Marsilya forması giyen Mason Greenwood'a çevirdi.

Repubblica'da yer alan haberlere göre Roma, İngiliz yıldız ile yıllık 5 milyon Euro'dan başlayan ve kademeli olarak artacak maaş konusunda anlaşma sağladı.

Başkent ekibinin, transferi tamamlamak adına Marsilya'ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Roma'nın Fransız kulübüne 20 milyon Euro peşin ödeme içeren, toplam değeri 55 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı ifade edildi. Kalan bonservis bedelinin ise 2 ya da 3 yıl içerisinde taksitler halinde ödenmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.