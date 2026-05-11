İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3899
  • EURO
    53,4541
  • ALTIN
    6802.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mason Greenwood'dan Habib Beye için destek açıklaması
Spor

Mason Greenwood'dan Habib Beye için destek açıklaması

Le Havre'yi 1-0 mağlup eden Marsilya'nın başarılı futbolcusu Mason Greenwood maç sonu teknik direktör Habib Beye için destek açıklaması yaptı.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Mason Greenwood'dan Habib Beye için destek açıklaması
ABONE OL

Mason Greenwood, Le Havre karşısında sergilediği belirleyici performansın ardından Marsilya teknik direktörü Habib Beye ile olan ilişkisine dair artan spekülasyonlara yanıt verdi. 24 yaşındaki forvet, penaltıdan maçın tek golünü atarak Ligue 1 devine 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Medyanın yoğun ilgisinin ardından Greenwood, deplasmanda üç puanı garantiledikten sonra teknik direktörünü kamuoyu önünde desteklemeyi tercih etti. Eski Manchester United forveti, golünün ardından saha kenarında Beye ile sembolik bir el sıkışması yaparken görüldü; bu jest, kulislerdeki ilişkilerinin bozulduğu yönündeki haberleri çürütmeyi amaçlıyordu. Güney Fransa'daki günlerinin karmaşık bir sonuca doğru gittiğine dair iddialara rağmen Greenwood, mevcut teknik kadroya olan bağlılığını açıkça dile getirdi.

Maçın bitiminden sonra Ligue 1+'ya konuşan Greenwood, "Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son birkaç hafta pek iyi geçmedi. Medyada çok fazla konuşuluyor ama Habib iyi bir adam. Ona inanıyorum, o da bana inanıyor. Lille maçında ufak bir sakatlık yaşamıştım. Belki de biraz erken geri döndüm. Bugün kendimi %100 hissettim." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.