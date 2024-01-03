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Spor

Mason Greenwood'dan küfür iddiasına itiraz!

La Liga'da Getafe, evinde konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu. Getafe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, karşılaşmanın 50. dakikasında hakeme ettiği hareket yüzünden kırmızı kart gördü. Getafe'nin teknik direktörü Jose Bardolas olayın öyle gerçekleşmediğini basın toplantısında açıkladı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Mason Greenwood'dan küfür iddiasına itiraz!
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La Liga'nın 19. haftasında sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 yenilen Getafe'de yıldız oyuncu Mason Greenwood 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Hakem raporunda yıldız oyuncunun kendisine "küfür" ettiğini ve bu yüzden kırmızı kart gösterdiğini yazdı. Ancak Getafe'nin teknik direktörü Jose Bardolas olayın öyle gerçekleşmediğini basın toplantısında açıkladı.

Greenwood'un sözünün yanlış duyulduğunu söyleyen Jose Bardolas, "Mason Greenwood kesinlikle küfür etmediğini, söylediği sözün yanlış duyulduğunu düşünüyor. Soyunma odasında ona sorduğumda 'kesinlikle hakeme s*ktir demedim, Tanrı aşkına dedim. Hakem beni yanlış anladı.' dedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca hakem raporunda 69. dakikada oyundan alınan Damian Suarez'in de 4. hakemin yanına gidip "Motherf*cker" dediği ve bu yüzden oyundan çıktığı anda kırmızı kart yediği ortaya çıktı.

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