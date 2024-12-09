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Spor

Mason Greenwood'dan Marsilya'da harika başlangıç

Fransız ekibi Marsilya'nın Manchester United'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Mason Greenwood harika bir sezon başlangıcına imza attı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Mason Greenwood'dan Marsilya'da harika başlangıç
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Marsilya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Fransız ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Marsilya'da şu ana kadar 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 10 kez gol sevinci yaşadı. Greenwood, ayrıca 2 kez asist yaptı.

Marsilya, yaz transfer döneminde Mason Greenwood için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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