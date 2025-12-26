Mason Mount: En iyi seviyeme yaklaştığımı düşünüyorum

Manchester United'da sakatlıklarla boğuşan Mason Mount, son haftalarda artan forma şansıyla birlikte yükselişe geçti.

Manchester United'ın son üç maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mason Mount, Newcastle karşısında üst üste dördüncü kez ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor. United kariyerinde süreklilik yakalamakta zorlanan İngiliz orta saha için bu seri ayrı bir önem taşıyor. 1999 doğumlu oyuncu, 2023 yılında Chelsea'den daha fazla forma şansı bulmak amacıyla ayrılmıştı. Mount bu sezon şu ana kadar 15 maçta görev aldı.

"İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLMASINI ÖĞRENDİM"

Sky Sports UK'ye konuşan Mount, kariyerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Çocukken her şey A takıma girmekle ilgiliydi. Gençliğimde çok fazla olumsuz an yaşamadım. Kazanan takımlarda oynadım. Ama büyüdükçe iniş çıkışların kaçınılmaz olduğunu anlıyorsunuz. Büyük maçları ya da finalleri kaybetmek, kabullenmeyi ve aşmayı öğrenmeniz gereken şeyler."

MANCHESTER DERBİSİ HAFIZALARDAN SİLİNMİYOR

Mount'un United'daki zorlu sürecini en iyi özetleyen anlardan biri, geçen sezonki Manchester City derbisi oldu. Yeni teknik direktör Ruben Amorim tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Mount, yalnızca 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"Gerçekten çok zordu. Teknik direktör yeni gelmişti, ben de takıma girmeye başlamıştım. O an 'Bu iyi olmayacak' diye düşündüm" diyen Mount, yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.

"ŞİMDİ YENİDEN BAŞLIYORUZ"

İngiliz yıldız, sakatlık sonrası süreci ise şu sözlerle anlattı.

"Bunu sindirmek birkaç gün sürüyor. Ama sonra hep aynı noktaya geliyorum: 'Şimdi yeniden başlıyoruz. En hızlı ve en iyi şekilde nasıl dönerim?'"

"EN İYİ FUTBOLUM HALA ÖNÜMDE"

Mount, son dönemde yükselen form grafiğine de dikkat çekti.

"En iyi seviyeme gerçekten yaklaştığımı düşünüyorum. Yaşadıklarım bana çok şey kattı. Seviyemin eskisinden bile daha yüksek olabileceğine inanıyorum. Son iki yılda buna yaklaşmak bile zordu ama bu sezon çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim, çok fazla maç oynadım. Bacaklarımda dakikalar var. En iyi halime geri dönüyorum."

Manchester United cephesinde gözler şimdi Newcastle maçında olacak. Mount'un bu karşılaşmada da ilk 11'de yer alması ve çıkışını sürdürmesi bekleniyor.