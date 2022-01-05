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Spor

Massimiliano Allegri: Alvaro Morata'ya Juventus'tan ayrılmayacağını söyledim

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, Alvaro Morata hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2022 Çarşamba 21:32 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:32
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Juventus'un Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, son dönemlerde Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan Alvaro Morata için açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam Morata'nın takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Allegri yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata'ya burada kalacağını, Juventus'tan ayrılmayacağını söyledim, konu kapandı." dedi.

Allegri ayrıca takımın yıldız orta saha oyuncusu Aaron Ramsey ile ilgili de yaptığı açıklamada, "Ramsey, Juventus'tan ayrılmak üzere. Onun dışında kadronun yüzde 99'unun şu anda olduğu gibi kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Morata, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 7 gol ve 3 asist yaparken, Ramsey, Juventus formasıyla 5 maça çıktı.

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