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Spor

Massimiliano Allegri: Hedefimiz ligde ikincilik

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, hedeflerinin ligi ikinci bitirmek olduğunu söyledi.

2 Mart 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Massimiliano Allegri: Hedefimiz ligde ikincilik
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Lider Inter'in bu sezon gerisinde kalan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Juventus'un ligde ikincilik için mücadele ettiğini belirtti.

Napoli oynayacakları maç için konuşan Allegri, "Napoli güçlü bir takım ve bizim için çok zor bir maç olacak. Onların mevcut sıralaması alışık olmadığımız bir durum. Napoli maçları her zaman zordur." dedi.

Ligdeki hedeflerinden bahseden Allegri, "Şubat ayı istediğimiz gibi geçmedi. Sadece Frosinone maçını kazanabildik. Umalım mart ayı bizim için daha iyi olsun. Çok fazla gol yiyoruz. Defansif anlamda daha iyi olmalıyız." şeklinde konuştu.

Geleceğiyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kulüple bu konu hakkında konuşmadım. Sözleşmemin bitimine 1 yıl kaldı. Şimdilik sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Allegri, "Şu anda sezonu ikinci bitirmek ve üçüncü bitirdiğimiz geçen sezonu daha da geliştirmek için her şeyi yapmalıyız." dedi.

Juventus Serie A'da 57 puanda lider Inter'in 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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