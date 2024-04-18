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Spor

Massimiliano Allegri'den geleceğine dair çarpıcı açıklama!

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 'Bu sezon İtalya Kupası'nı kazanıp ligde ilk 4 içinde kalmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Massimiliano Allegri'den geleceğine dair çarpıcı açıklama!
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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalyan devindeki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Allegri yaptığı açıklamada, "Eleştiriler ilk kez olmuyor, her zaman yaşadığımız şeyler. Sezonun bu dönemlerinde oyuncu ve teknik direktörler için sürekli dedikodular olur." dedi.

"HEDEFLERİMİZ BELLİ"

Açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, "Konsantre olmamız lazım. Hedeflere ulaşmamız lazım. Bu aylar en önemli dönemler. Bu sezon İtalya Kupası'nı kazanıp ligde ilk 4 içinde kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Juve'de göreve geldiği 2021 yılından beri toplamda 143 maça çıkan Massimiliano Allegri, 79 galibiyet, 30 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.

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