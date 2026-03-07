İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Massimiliano Allegri'den Real Madrid iddialarına cevap
Spor

Massimiliano Allegri'den Real Madrid iddialarına cevap

İtalya Serie A devlerinden Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri, Real Madrid iddiaları hakkında açıklama yaptı.

7 Mart 2026 Cumartesi 17:58
Massimiliano Allegri'den Real Madrid iddialarına cevap
Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, hakkındaki Real Madrid iddialarının ardından açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve kulübünde mutlu olduğunu dile getirdi.

Allegri, "Geleceğiniz hakkında çok fazla konuşuluyor. Milan taraftarları endişelenmeli mi, endişelenmemeli mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Milan ile sözleşmem 2027 yılına kadar devam ediyor. Burada mutluyum. Uzun bir yolculuğa başladık ve kulüp, takım geleceği için çalışıyor. Şu anda, şimdiki zamana odaklanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Milan ile daha önce şampiyonluk yaşayan 58 yaşındaki Allegri, sezon başında yeniden İtalyan ekibinin başına geçmişti.

