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Spor

Massimo Moratti: ''Inter, Messi'yi alacak güçte''

İtalyan kulüp Inter'in efsane başkanlarından Massimo Moratti, Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi'nin Inter'e gelebileceğini, Inter'in bu gücü olduğunu söyledi.

25 Ağustos 2020 Salı 22:46 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:46
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Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, kulübün sahibi olan Çin merkezli şirket Suning'in, Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi'yi getirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.

"INTER MESSI İLE ANLAŞABİLİR"

Inter eski başkanı açıklamasında; "Şu anda sadece bir Inter taraftarıyım ve transferle ilgili bir bilgim yok. Ancak biliyorum ki; kaynakları düşündüğümüzde Inter, Messi ile anlaşabilir" dedi.

Barcelona'dan bedelsiz ayrılmaya çalışan Lionel Messi, Katalan kulübünden brüt 90 milyon euro maaş alıyordu.

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