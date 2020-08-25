Massimo Moratti: ''Inter, Messi'yi alacak güçte''

25 Ağustos 2020 Salı 22:46 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:46

Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, kulübün sahibi olan Çin merkezli şirket Suning'in, Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi'yi getirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.

"INTER MESSI İLE ANLAŞABİLİR"



Inter eski başkanı açıklamasında; "Şu anda sadece bir Inter taraftarıyım ve transferle ilgili bir bilgim yok. Ancak biliyorum ki; kaynakları düşündüğümüzde Inter, Messi ile anlaşabilir" dedi.

Barcelona'dan bedelsiz ayrılmaya çalışan Lionel Messi, Katalan kulübünden brüt 90 milyon euro maaş alıyordu.