Mata'da devler yarışta
Sarı-Kırmızılılar’ın, Terim’in Devler Ligi için istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 4 milyon eurodan 3 senelik bir teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler de Mata’nın kapısını benzer bir öneri ile çalarken, İspanyol yıldızın 5 milyon euroda ısrar ettiği bildirildi.
SÜPER Lig’de yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe önce transferde kapıştı. İngiliz basını, hem Cim-Bom’un hem de Kanarya’nın Premier Lig temsilcisi Manchester United ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Juan Mata’ya talip olduğunu iddia etti.
HEM TERİM HEM YANAL’IN GÖZDESİ
The Sun gazetesi, ezeli 2 Türk kulübünün, Haziran ayı sonunda boşa çıkacak olan Mata’yı kadrosuna katmak için menajeriyle görüştüğünü ve kıyasıya bir rekabete giriştiğini yazdı. Haberde Galatasaray’ın hocası Fatih Terim ile Fener’in teknik direktörü Ersun Yanal’ın 31 yaşındaki İspanyol starı çok istediğine vurgu yapıldı.
BARCELONA VE MANU DA İSTİYOR
Ada basını, Aslan ve Kanarya’nın transfer etmek için yarıştığı Juan Mata’nın La Liga şampiyonu Barcelona’nın da listesinde olduğunu hatırlatırken, Manchester United’ın da kendisine yeni bir sözleşme önerisinde bulunabileceğini kaydetti. 31 yaşındaki İspanyol oyuncu, geçen sezon 32 maçta 6 gol atıp, 4 asistle oynadı
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